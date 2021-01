Si saliste de fiesta, puede ser asintomático y peligroso ante Covid-19: Salud Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Las personas que durante el mes de diciembre se la llevaron en fiestas y posadas y creen que por no tener síntomas no están contagiando, son las más peligrosas y las principales transmisoras del Covid-19, advirtió Enrique Clausen Iberri.

Después de confirmarse 26 defunciones más y 232 nuevos casos por Covid-19 en el estado, el secretario de Salud reiteró que, el hecho de que las personas no tengan síntomas no es garantía de que no estén infectados, pues en estos momentos, el porcentaje de positividad es de 60 por ciento, lo que quiere decir que de cada 100 pruebas que la Secretaría de Salud realiza, 60 son positivas a Sars-CoV2.

“La ocupación hospitalaria se encuentra en riesgo por Covid- 19 en la entidad ya que el nivel de saturación es de 84 por ciento en hospitales privados y de 60 por ciento en hospitales públicos, y la tendencia sigue al alza”, aseguró.

Clausen Iberri recordó que, actualmente, 10 municipios de la entidad están en los niveles de riesgo alto y riesgo máximo de contagio por coronavirus, entre ellos, Hermosillo, Nogales y San Luis Rio Colorado, y aún no se han visto todas las consecuencias de festividades decembrinas.

Lo preocupante, dijo, es que está creciendo el número de contagios entre adultos mayores, aun cuando la gran mayoría de ellos no han salido y han cumplido al pie de la letra quedándose en casa.

El secretario de Salud detalló que esto significa que un familiar o alguien muy cercano a los abuelos está llevando el virus a sus hogares y lo más probable es que sea una persona que no que no tiene síntomas, pero que transporta el virus en su cuerpo.

“Si en diciembre fuiste a fiestas y posadas te recomiendo que extremes las medidas, que te aísles para que no pongas en riesgo a los demás; hazlo por tu familia, por tus padres, por tus abuelos. Hazlo para asegurarte que todavía no estas contagiado y si lo estas, vale más que lo sepas a tiempo para que no sigas contagiando”, reiteró.

En cuanto a los datos estadísticos de hoy, 44 mil 629 personas se han recuperado en Sonora; 22 pacientes COVID fueron dados de alta; se confirman 26 decesos en 19 hombres y 7 mujeres residentes de Hermosillo 16; Agua Prieta tres; Caborca y Cajeme dos cada uno; Navojoa, Puerto Peñasco y Bácum uno cada uno; derechohabientes del IMSS 22, Secretaría de Salud cuatro; con lo que se acumulan 4 mil 114 defunciones desde el inicio de la pandemia en la entidad.

Este día se sumaron 232 nuevos casos por COVID-19, en 123 mujeres y 109 hombres; son residentes de Hermosillo 140, Cajeme 36, Guaymas 22, Empalme 11, Puerto Peñasco seis; Navojoa y Nogales cuatro cada uno; San Luis Río Colorado tres, Rayón dos; Ures, Gral. Plutarco Elías Calles, Magdalena y Bácum uno cada uno. Con ellos se acumulan 51 mil 696 personas que han dado positivo en el estado.

Hoy no se confirmaron casos pediátricos, pero sí tres casos en mujeres embarazadas; acumulándose 384 casos en total.