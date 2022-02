Se retira Lauro 'Mi Sangre' Quijada del trabajo en los campos

Después de más de 10 años de trayectoria en la Fundación Don José S. Healy y 41 participando en el Campeonato de Beisbol Infantil de Las Américas de EL IMPARCIAL, Don Luis Lauro Quijada Domínguez se despidió esta semana de sus labores como encargado de mantenimiento en la Unidad Healy.

Querido y respetado por el medio del beisbol y softbol en Hermosillo y Sonora, el popular “Mi Sangre” decidió, a sus 74 años, retirarse con honores de la que fue su profesión desde que tuvo que dejar su natal Aconchi para buscar mejores oportunidades en la capital del estado.

“Yo estoy muy contento, yo no me quería ni salir de ahí de la Fundación, pero mis años me obligan a dejar la chamba, porque sí es pesada para una persona como yo, y mi familia me lo estaba pidiendo, que ya dejara de trabajar.

“Aún así quería yo seguir trabajando ahí, pero no debe abusar uno de su cuerpo, de la vida, y por eso es que me retiré; pero me retiré con la frente en alto, porque estoy muy contento, me trataron muy bien en la Fundación, conocí a mucha gente y me quedo muy satisfecho”, comentó.

Don Lauro era el encargado del mantenimiento de la Unidad Healy.

Su labor comenzó hace ya varias décadas en el entonces nuevo Estadio Héctor Espino, después en el Mundialista Hermosillenses y consecuentemente en la Unidad de Beisbol Infantil José Alberto Healy Noriega, ya como parte de la Fundación Healy.

“De los recuerdos más bonitos que tengo fue cuando Carlos Rendón pegó un jonrón por arriba de los árboles y cayó en la calle la pelota; ese chamaco ya entrenaba conmigo también, formó parte de mi equipo. Son muchos los recuerdos bonitos que tuve.





“Los árboles que están en el Estadio Mundialistas, los eucaliptos, también yo los puse; tienen cerca de 38 años ahí ya. También me tocó trazar el Estadio Sonora, para que lo hicieran donde está ahorita”, recordó Don Lauro.