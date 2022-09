Se refleja 'Gallo' Estrada en Argi Cortés y no se confía

Juan Francisco Estrada sabe que este sábado estará peleando contra un boxeador inexperto como lo es Argi Cortés, sin embargo aseguró no estar confiado ya que él mismo estuvo en esa posición cuando destronó al hawaiano Brian Viloria en 2013.

Lo anterior lo comentó este jueves en su última rueda de prensa previo al combate que estelarizará en el Centro de Usos Múltiples de Hermosillo, un pleito que en teoría debería servirle como preparación para el tercer choque ante Román “Chocolatito” González a finales del año.

“Yo fui joven también, aunque no soy viejo, tengo 32 años, pero yo tenía 22 años cuando peleé con (Brian) Viloria y nadie daba un peso por mí; él viene a eso, viene a ganarme, debe tener el hambre que tenía yo cuando tenía esa edad.

“Y la verdad que yo creo que va a ser una gran pelea, por la edad, por las ganas que él tiene, por mi experiencia, yo creo que va a ser una gran pelea arriba del ring”, comentó el “Gallo” de Puerto Peñasco.

Durante la conferencia también fueron presentados los peleadores que disputarán cada uno de los cuatro títulos internacionales que estarán en juego durante esta función, como el Femenil Pluma de la AMB, que expondrá la mexicana Érika “Dinamita” Cruz ante la canadiense Jelena Mrdjenovich.

“Primeramente me siento agradecida con Dios por permitirme llegar hasta aquí el día de hoy. Me siento motivada porque me gustan los retos, sé que voy a tener enfrente a una rival peligrosa, pero yo vine a eso, a cumplir un reto para mí misma, para mi país, para mi institución, la Guardia Nacional, y sobre todo a poner en alto a las mujeres”, expuso Cruz.

La velada será transmitida a través de ESPN y Azteca 7, y el primer combate está programado a las 15:35 horas.