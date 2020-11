Se manifiestan bomberos y policías solicitando jubilación a los 25 años de servicio

Elementos de las Policías Municipales agremiados a la asociación civil “Centuriones y Titanes A.C.” y miembros del cuerpo de Bomberos se manifestaron por fuera del Congreso del Estado para solicitar una jubilación a los 25 años de servicio.

Jesús Díaz, representante de los bomberos, explicó que buscan reducir el tiempo de jubilación y buscan tener un diálogo con representantes del Congreso para que apoyen esta iniciativa para los tragahumos de Sonora.

“Empezamos hace 3 años ya que tenemos esta lucha, pero ahora ya con más fuerza con alianza con los compañeros policías que también es justa la lucha que tienen igual que tienen un alto riesgo”, señaló.

El tiempo que tienen de jubilación actualmente es de 35 años y el retiro se hace por pensión debido a las lesiones que se van acumulando.

HERMOSILLO, Sonora.-

En la agrupación de “Centuriones y Titanes A.C.” están incluidos policías penitenciarios, estatales y corporaciones de diferentes municipios de Sonora.

Jesús Abundes Moreno, integrante de este movimiento, indicó que esta Ley de jubilación a los 25 años se aplica en otros Estados del País y aquí la quieren tener.

Debido a que tienen suficientes estudios que comprueban el sacrificio que realizan los elementos al trabajar jornadas de 12 horas al día, sin pagos extras y alejados de la familia.

“Estamos pasando por lo mismo que no hay horas extras, una detención se prolonga por bastante tiempo, el estado de estrés es muy complicado para los policías y son diferentes motivos, no hay día festivo, no hay navidad”, dijo.

Las personas dedicadas a ser policías y bomberos invierten sus mejores años en el servicio y piden al menos tener una jubilación temprana para disfrutar a sus nietos.

La respuesta de los congresistas hasta el momento ha sido que están con ellos; ayer los recibió la diputada Magdalena Uribe Peñas quien señaló que están en la mayor disposición de apoyarlos y gestionó una mesa diálogo con representantes de Isssteson.

Estas reuniones iniciarán a partir de hoy para tocar los temas estadísticos y presupuestos para preparar una iniciativa factible que se apruebe y se haga.