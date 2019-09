Se inundan 4 colonias en Etchojoa

ETCHOJOA, Sonora.- Aunque en Etchojoa no hubo personas evacuadas por las lluvias de "Lorena", cuatro colonias se inundaron, informó Reynaldo Amarillas Meza, jefe de Bomberos de esta ciudad.



Precisó que las lluvias comenzaron a las 09:00 horas y terminaron a las 16:30, siendo lo más intenso por la tarde.



"Tuvimos problemas en las colonias Colosio, Crucero, López Nogales y El Jito", abundó, "pero afortunadamente no fue necesario evacuar a nadie".



Algunos de los daños, apuntó, fueron diez árboles derribados por los fuertes vientos, cuatro cables de electricidad y dos anuncios espectaculares.



Resaltó que no hubo personas lesionadas y se registraron vientos de 50 kilómetros por hora.