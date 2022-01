Se cuelan Padres a semifinales de Liga Sabatina HMO

El equipo de Padres se instaló en las semifinales de la Liga de Beisbol Sabatina HMO, luego de que este fin de semana se impusiera 7-6 a Taquería San José en el segundo juego de la serie de primera ronda.

Después de perder una ventaja de cuatro carreras en la cuarta baja y tener que recurrir a entradas extras, Padres recuperó la ventaja y definió el encuentro con una anotación Aslhen Aguayo en la novena alta, finiquitando así la barrida.

A pesar de la derrota, fue el conjunto de Taquería San José el que conectó más imparables durante el encuentro; una vez que estos registraron 11, por sólo 6 de los ganadores.

Manuel Camargo (4-2) fue el único en repetir hit por Padres, mientras que por los contrarios destacaron Isaac Pacheco (3-2), Alex Ceceña (5-2), Paul Miranda (5-2) con el madero.

Germán Palafox toca la bola por Padres.

Germán Palafox se llevó la victoria tras relevar a Rubén García, mientras que el salvamento se quedó en manos de Jesse Rivera. La derrota fue para el relevista Fernando Yescas, luego del trabajo hecho por Omar y Aarón Noperi.

En otros resultados, Salsa Bravucona emparejó su serie frente a Aztecas tras superarlos 5-1, Bestias avanzó a semifinales al derrotar 3-0 a Verdugo’s Refrigeración y Chavalones hizo lo propio al vencer 5-4 a Mayos de Briones.

SERIES DE PLAYOFFS

Padres* (2-0) vs. Taquería San José (0-2)

Bestias* (2-0) vs. Verdugo’s Refri. (0-2)

Chavalones* (2-0) vs. Mayos (0-2)

Aztecas (1-1) vs. Salsa Bravucona (1-1)

*Avanza a semifinales.