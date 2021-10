Se compromete sociedad a sumar esfuerzos en Acuerdo por la Paz

HERMOSILLO, Sonora.- El Consejo Directivo de Transversalidad con el que el Gobierno estatal pretende reconstruir el tejido social quedó integrado con la suma de agrupaciones civiles, empresariales, religiosas, comunitarias, deportivas, académicas, medios de comunicación y colegios de profesionistas.

Con la firma del Acuerdo por la Paz, realizada el martes pasado, los representantes de diversos sectores se comprometieron a sumar esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad en la entidad.

Entre las acciones que se contemplan están la instalación de botones físicos y virtuales de emergencia en diferentes hogares y comercios de riesgo.

Te puede interesar: Destaca Aeropuerto de Hermosillo en crecimiento de pasaje.

También lograr la interconexión con videocámaras de los sistemas de empresas para duplicar la videovigilancia y trabajar en la prevención y atención de la violencia de género para combatir la violencia familiar.

Otro de los puntos que se proponen concretar es la instalación de GPS en taxis y vehículos de alquiler para que las personas que utilizan estos servicios se sientan seguras e impulsar una industria penitenciaria y crear bolsas de trabajo en apoyo a la reinserción social.

Un aspecto que se señaló es que los medios de comunicación provean información, datos e indicadores de manera veraz a los ciudadanos.

Con la colaboración de la sociedad, la construcción de instituciones, el combate a la corrupción y el crecimiento del estado de fuerza, el Estado le regresará la paz y la tranquilidad a los y las sonorenses, destacó durante ese evento el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

En la firma de ese pacto señaló que este cambio no será de un día para otro que logren pacificar a Sonora, sin embargo asumió la responsabilidad de entregar buenas cuentas con el apoyo de la sociedad, pues su participación es imprescindible.

No se pueden simplificar las cosas porque la inseguridad no es un tema sencillo, en el combate a la inseguridad no hay atajos, tiene que haber un trabajo coordinado, estratégico, perseverante y permanente”, puntualizó el gobernador, Alfonso Durazo.