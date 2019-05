Sarna es frecuente; van 900 casos: Salud

HERMOSILLO, Sonora.- Un total de 900 casos de sarna humana se han registrado en Sonora en lo que va del año; es un padecimiento común y se relaciona de manera directa a la falta de higiene personal, informó Gerardo Álvarez Hernández.



El director general de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades detalló que la parasitosis es lamentablemente muy frecuente si no se guardan las condiciones higiénicas adecuadas.



"El agua y jabón son suficientes para evitar esto, es como toda enfermedad infecciosa, contagiosa si no se pone cuidado en el contacto directo; no es una enfermedad severa, es molesta por las características clínicas: Comezón, lesiones en la piel".



"Y no es infrecuente, cada año, en promedio en Sonora, se registran, probablemente haya más, entre mil 500 y mil 800 casos; en lo que va de este año hemos registrado 900 casos en todo el Estado y es un comportamiento habitual", destacó.



La incidencia de escabiosis es un parásitos común en los humanos, reiteró el galeno, que no se asocia al contacto directo con los animales, aunque estos también pueden padecerla.



"Tiene que ve más con la mala higiene personal, pero por supuesto ocurre en animales de compañía, entonces la higiene de nuestras mascotas es fundamental o muy importante", añadió.