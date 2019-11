Salida de empresas no significa habrá desbandada: Estado

La salida de México y Sonora de las plantas del corporativo Gildan Brands se da por razón de competitividad y no significa que habrá una desbandada de empresas, afirmó el secretario de Economía, Jorge Vidal Ahumada.

El cierre de las empresas Cactex y Alstyle, que operan en Hermosillo y Agua Prieta, respectivamente, aseguró, corresponde única y exclusivamente a cuestiones de mercado, como se lo explicaron los directivos de la firma.

Claro que me duele el cierre de una empresa y más con tantos años y más me duele la cantidad de mano de obra que existe", expresó, "pero también no puedo perder la perspectiva de que en esta competencia mundial y nacional nos obliga a estar cada vez más hacia delante y facilitar las cosas al inversionista".