Saldrán a pesca de camarón con mal tiempo

HERMOSILLO, Sonora.- Los pescadores ribereños del Centro y Sur de Sonora empezarán la captura de camarón el sábado 21 de septiembre a las 00:00 horas, con vientos y lluvias de hasta 60 milímetros, provocados por las tormentas tropicales "Lorena" y "Mario".



El jefe de la Oficina de Pesca y Acuacultura, Arnulfo Navarro Carrillo, informó que los hombres del sector social de bahía ya están alertados sobre las condiciones del clima que prevalecerán durante el fin de semana para que tomen sus precauciones.



Subrayó que aunque todavía no han logrado entregar la totalidad de los permisos de pesca de camarón a los ribereños, las 750 pangas están listas con sus motores y artes de pesca para salir a la búsqueda del "oro rosado".



"Desafortunadamente el sábado que salgan a pesca los pangueros, les va a tocar mal tiempo, se esperan lluvias copiosas acompañadas de vientos para ese día y el domingo, vamos a estar pendiente de lo que digan las autoridades de Protección Civil y Capitanía de Puerto para mantener al sector informado", externó.



De acuerdo a los resultados de los muestreos de camarón que presentó el Instituto Nacional de Pesca a los productores, en el Golfo de California la producción será menor a la temporada anterior, que cerró con 542 toneladas, equivalente a 80 millones de pesos.



"Los pronósticos no son buenos, los pescadores ya los conocen, se espera que este ciclo sea menor la producción, pero con tallas similares, aunque eso no ayudaría mucho porque el precio de la especie en el mercado internacional sigue bajo", subrayó.



Navarro Carrillo agregó que hoy en día, el sector pesquero en general hizo una pausa a las pesquerías de jaiba y escama, para preparar las embarcaciones, equipos y motores que usarán durante la captura del crustáceo.



"Son cerca de 2 mil 250 empleos directos los que se van a generar el sábado con el levantamiento de la veda del camarón y unos 2 mil más en hombres y mujeres que estarán descabezando el producto, enhielándolo y entregándolo a las plantas, donde será maquilado", finalizó.