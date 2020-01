Rey de los 21 kilómetros

HERMOSILLO, Sonora.- En la comunidad corredora de Hermosillo, escuchar el nombre de Omar Medina es sinónimo de velocidad, de tenacidad y de, seguramente, el rival más complicado a vencer, sea cual sea la distancia.

En el 2019 el joven de apenas 26 años confirmó que no sólo en la capital es el que marca la pauta, sino también en toda la Entidad, al quedarse con la primera edición del Serial de Medios Maratones de Sonora.

Todo empezó como una competencia más para Omar, que casi todos los fines de semana salta a los pavimentos de la ciudad para demostrar su talento en diferentes competencias.

"Me enteré por medio de los corredores en las páginas de Internet y me inscribí ya que se me hizo padre, algo diferente aquí en Sonora y la verdad es que me gustó mucho cada una de ellas", destacó.

El comienzo fue alentador para él, pues desde su primer compromiso dio muestras de su calidad al ganarlo y sentir que en realidad podía ser algo bueno el estar en todas las carreras.

"En Los Lagos sufrí un poco, pero empecé con el primer lugar y esa fue la que se me hizo más relajada y ya desde ahí dije que iba a completar todas, me puse como un reto y se legró", recordó.

A pesar de que posteriormente ganó cada prueba en la que corrió, no fue hasta Agua Prieta, la cuarta del serial de siete, cuando se dio cuenta que básicamente tenía el título en la bolsa.

"Si yo ganaba en Agua Prieta era prácticamente mío porque ya llevaba tres ganadas y en la cuarta era esa, aparte que me gustó mucho, como que les faltaba este tipo de eventos y ahí me di cuenta que ya la había hecho", comentó.

Pero no todo fue subirse a lo más alto del podio, hubo un día en especial en el que las cosas no salieron nada bien, y ese día se presentó en Cajeme, donde desde el inicio de la competencia sabía que estaba difícil mantener la racha de victorias.

"La de Obregón fue la más complicada, porque desde el inicio la carrera como que ya me sentía mal, algo me decía que no me iba a ir bien, y en el kilómetro 6 ahí me cansé y el cuerpo ya andaba cansado, y esa fue la que se me hizo más pesada", rememoró.

Además de todo, los viajes tenían que salir de su bolsa, y el hecho de que algunos estuvieron muy pegados en fechas, pudo sacarlos todos con apoyo de sus cercanos.

"Lo más difícil fue que algunos estuvieron muy seguidos, pero lo que me ayudó mucho fue la fisioterapia y con eso me relajé, pero otra cosa fueron los viajes, porque uno como corredor se los paga, a mí me apoyó mucho mi amigo Jorge Mondragón", reconoció.

Desde hace más de 5 años su nombre es asociado a la velocidad y los podiums en las carreras pedestres, pero el convertirse en padre, expresó, ha sido una motivación extra en los últimos dos años.

"Motiva mucho porque es muy importante llegar cansado de trabajar y lo primero que está en casa es ella y te recibe con los brazos abiertos, creo que es muy importante la motivación.

"Es difícil por el trabajo y la familia, pero me he complementado bien y a base de entrenamiento me ha servido mucho, pero es primordial la familia y la niña", destacó.