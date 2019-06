Retiran algunos navojoenses aguacate de su dieta por caro

NAVOJOA, Sonora.- El aguacate "desapareció" de la dieta de algunos navojoenses luego de que el fruto se fue por las nubes con precios de 90 a 100 pesos por kilogramo, manifestaron ciudadanos.



Imelda Parra, residente del fraccionamiento Brisas, dijo que desde hace quince días el aguacate no forma parte de sus alimentos, ya que cuesta casi como un kilo de carne.



"Es ilógico que esté tan caro, ahora en las taquerías te van a cobrar por el guacamole y no por la carne", expresó, "y ni modo qué vamos a hacer, nomás no comerlo y ya".



Juana Cantú Muñoz, de la colonia Jacarandas, lamentó que los productos que antes formaban parte de la dieta básica suban de precio, mientras que los salarios se mantienen bajos.



"Todo sube menos el salario, no sólo el aguacate es un alimento que sacamos de la dieta, hay muchas cosas que han subido y ya se consideran alimentos de lujo", enfatizó.





Román Jiménez, comerciante del Mercado Municipal, señaló que el kilo de aguacate cuesta 90 pesos, pero en otros establecimientos lo ofrecen hasta en 100 pesos.



"Está muy caro, la gente ya no lo está comprando, si acaso llevan, se llevan de una o dos piezas cuando mucho", subrayó, "y nosotros tampoco lo pedimos ya porque se queda".