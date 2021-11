Registra Sonora posible cuarta ola de Covid-19

Sonora ha presentado un incremento de casos de Covid-19 en las últimas semanas, lo que podría representar el inicio de una cuarta ola de la pandemia, reveló el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía Zegarra.

A partir de la semana 44 (del 1 al 7 de noviembre) tuvimos un primer crecimiento en el número de casos, ¿pudiera esto representar el inicio de una cuarta ola?, sí, sí pudiese representarlo, pero requerimos más días o semanas para poder decirlo con certeza, dijo.

El funcionario estatal fue claro que Sonora sí va a tener una cuarta ola de casos, ya que Covid-19 es una enfermedad estacionaria y la temporada invernal influye activamente en el crecimiento de los contagios.

No obstante, recalcó que este aumento no está obligatoriamente ligado con la afectación poblacional que cause el virus, muestra de ello es que al momento no se muestra una elevación en el número de muertes u hospitalizaciones por coronavirus.

La afectación poblacional estaría representada por el número de personas que desarrollan la enfermedad en su forma grave o crítica y que requieren ser hospitalizados, o lamentablemente llegan a perder la vida, explicó.

Hasta este momento todavía en esto no tenemos un incremento, dijo, hasta el día de ayer (17 de noviembre) la ocupación hospitalaria fue del 28%, es decir, tenemos una ocupación que está por debajo del nivel nacional y que nos mantiene todavía con una gran capacidad de respuesta.

Indicó que son los municipios de San Luis Río Colorado, Cananea y Magdalena de Kino los que han tenido una mayor elevación en el número de casos durante las últimas semanas, y los cuales han representado el incremento en el número de contagios en las últimas semanas.

Otras zonas de riesgo, aunque en menor medida que las anteriores, son Sonoyta, Cumpas y Moctezuma, por lo que aseguró que se redoblarán esfuerzos en estas zonas, para bajar el riesgo de contagio y evitar un mayor crecimiento de casos.