Reciben vacuna con fe y esperanza en el Estado

SONORA.- La vacuna contra el Covid-19 de AstraZeneca trae esperanza y fe a los adultos mayores de 45 municipios del Estado Sonora que ayer empezaron a ser vacunados.

En la primera etapa, que durará hasta que se acaben los biológicos, se pretende vacunar a 20 mil 620 adultos mayores de 60 años, que viven en dichos municipios.

Desde las 08:00 horas de ayer, 52 centros de Salud, ubicados en las áreas con menor densidad poblacional, abrieron centros de vacunación.

Ahí, paramédicos, doctores, enfermeras y brigadas de la Secretaría de Bienestar, recibieron a cientos de personas que llegaron a aplicarse la primera dosis de la vacuna contra el virus, siendo momentos de verdadera alegría para los beneficiados.

“Ya me vacunaron, no duele nada, ni se siente nada. Ya me siento más segura, ahora sí, porque todos estamos con miedo de que nos pegue la enfermedad y con esto estamos más protegidos”, expresó Martha Ofelia Murrieta, de 71 años, originaria de La Colorada.

La señora, quien acudió con su esposo al Centro de Salud de ese mismo municipio, dijo haber sido animada por sus hijos y nietos para que se aplicará la vacuna, ya que así podrían por fin visitarla desde Hermosillo.

En este lugar, fueron recibidas 300 dosis del biológico, de las cuales, durante el primer día de vacunación se aplicaron alrededor 100, según información brindada por Ramón Armando Escoboza Montaño, coordinador del proceso de vacunación en La Colorada.

Vamos a aplicar vacunas hasta que se agoten y si esto sucede y aún hay personas que la demanden, vamos a mandar un reporte y al parecer, la secretaría de salud nos hará el favor de mandarlas”, destacó.

HAY ACEPTACIÓN

Situación similar fue la que se vivió en Benjamín Hill, donde durante el primer día de vacunación se aplicaron al menos 250 dosis a los abuelitos del lugar. María Dolores Hernández, enfermera del Centro de Salud de este municipio, explicó que las vacunas llegaron ayer por la mañana, custodia das por elementos del Ejército Mexicano.

“La gente está fascinada, de hecho nos estamos asombrando porque la gente es la que más se ha preocupado por querer saber de la vacuna, ellos mismos están deseando no contagiarse”, dijo.

Los abuelitos esperaban hasta por una hora sentados en sillas que fueron colocadas en la explanada del inmueble, mientras que un par de enfermeras se encargaban de vacunar.

“Estoy muy entusiasmado con la llegada de la vacuna, por el temor que teníamos de que no nos llegara la enfermedad. Gracias a Dios que estamos aquí porque hay otros que desgraciadamente no”, dijo Raúl Alcántar Borbón, uno de cientos que esperaban recibir su vacuna.

Después de ser vacunados, los beneficiados recibieron un comprobante para que regresaran el próximo 11 de marzo por el refuerzo, que es la segunda vacuna que complementaría.

CON PRECAUCIONES

El mismo protocolo se aplicó en el ejido de Estación Pesqueira, que se encuentra en San Miguel de Horcasitas, donde la fila para vacunarse inició desde las 07:00 horas.

Ahí, el personal que se encargó de acomodar a quienes recibieron la vacuna, mantuvieron todas las medidas de sana distancia, uso de cubrebocas y el aseo de manos con gel antibacterial.

Además, a quienes acuden se les tomaron sus datos y les realizan una serie de preguntas sobre su historial médico.

Entre los cuestionamientos, se les solicitó informar si padecían de alguna enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión o problemas cardiacos, antes de pasarlos al área donde recibirían la inmunización.

Además, se les pidió que todas aquellas personas que tenían algún síntoma de Covid y otro padecimiento respiratorio, se abstuvieran de recibir el biológico, pues podría resultar contraproducente.

RAYO DE LUZ

Otros de los lugares beneficiados fueron Aconchi, Baviácora y Mazatán, donde la gente dijo sentirse muy contenta de por fin recibir el biológico, ya que eso podría significar un fin a la pandemia.

“Estoy bien contenta, muy feliz de que me aplicaran la vacuna, porque ya tengo mucho sin salir por miedo al virus. Mis hijos están en Hermosillo y tengo un año que no los veo”, comentó Sara Ahumada, del municipio de Mazatán.

En Baviácora, donde el primer día se aplicaron alrededor de 49 vacunas, las personas dijeron sentirse seguras de ser vacunadas y conscientes de que es lo mejor para ellos.

“Ojalá nos sirva y no tengan que lamentar los familiares nada”, opinó Jesús Sánchez Cohen, de 76 años.

En ninguno de los municipios reportaron alguna reacción adversa en las personas vacunadas, ni señalaron haberse sentido incómodos después de recibir la dosis.