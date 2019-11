Rechazan legisladores del PAN presupuesto planteado por gobernadora

HERMOSILLO, Sonora.-Por considerar que el presupuesto 2020 presentado por la Gobernadora Claudia Pavlovich no cumple con los requisitos mínimos de racionalidad, eficiencia, equidad y adecuada valoración de prioridades, los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional rechazan la propuesta del paquete económico.



Sin dejar de considerar el abandono del gobierno federal a Sonora y sus municipios, suprimiendo el Fondo Minero, las estancias infantiles, apoyos para el campo, seguro popular, programas de salud, inversión para infraestructura y muchos rubros más que representan 7 mil millones de pesos, el Gobierno del Estado, lejos de hacer los ajustes pertinentes, presenta un paquete económico que privilegia el gasto corriente y un uso discrecional y poco eficiente de los recursos.



Solo por citar un ejemplo de lo anterior y tras una minuciosa revisión de la propuesta, el grupo parlamentario de Acción Nacional observa con preocupación que mientras rubros como seguridad pública o los recursos destinados a los municipios disminuyen, los montos que van a la Secretaría Técnica del Ejecutivo y la Secretaría de Gobierno se incrementan, áreas que no representan un beneficio directo a los ciudadanos.



Vemos con preocupación que han transcurrido más de 4 años de un gobierno estatal perdiendo el tiempo en esta materia, lo cual nos habla de un gobierno ineficiente, obeso, mal administrado, gastón y desenfocado de las necesidades de los sonorenses, que incrementa al 83 por ciento el gasto corriente, mientras mantiene a los hospitales a su cargo sin medicamentos y en pésimas condiciones.



El gasto de la burocracia aumenta en solo un año casi 3 mil millones de pesos, pasando de 55 mil 463 a 58 mil 097 millones, lo que significa que de cada 10 pesos que gasta el gobierno, 8.3 pesos son para gastos de la gobernadora y sus funcionarios.



Se trata, pues, de un gobierno autocomplaciente, que festeja sus magros resultados mientras se incrementan su sueldo los funcionarios de primer nivel, y al mismo tiempo incurren en opacidad, pues el 56 por ciento del presupuesto lo esconden en el rubro de transferencias.



Esto significa que, independientemente de lo que apruebe el Poder Legislativo, la Gobernadora ignora ese mandato, y trata al presupuesto como si fuera juguete, pues hemos detectado que los últimos 3 años se plantean 11 mil 500 millones de pesos anuales menos de ingresos propios, y una vez recibidos, se ejercen discrecionalmente, incluyendo aumentos de sueldos a Gobernadora y funcionarios de primer nivel.



Los diputados de Acción Nacional no permitiremos un ¨año de Hidalgo¨ que reduce 63 millones a seguridad pública mientras estamos en la peor crisis de seguridad en la historia de Sonora, y 20 millones al presupuesto del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, y de igual forma siguen en la indefinición organismos autónomos como la Universidad de Sonora, el CRIT, el Hospital Oncológico y el Centro Infantil de Desarrollo Neuroconductual, ello sin contar el abandono a los municipios, al reducirles en 2 por ciento su presupuesto, siguiendo los pasos de López Obrador.



Finalmente, reiteramos nuestra posición de profundas dudas respecto a la solicitud de contratación de un nuevo préstamo por mil 300 millones de pesos, poniendo de pretexto el equipamiento del nuevo hospital general, cuando desde el primer día la Gobernadora declaró que no sería una carga para el Estado.



Con responsabilidad y compromiso con la gente, los diputados de Acción Nacional vamos por un presupuesto eficiente, austero, transparente y que atienda verdaderamente las necesidades de la gente, y no las de una clase política estatal que pretende seguir perpetuando sus privilegios y excesos.