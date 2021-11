Reapertura fronteriza: Arlen se vacunó con Cansino y no podrá cruzar a Estados Unidos

NAVOJOA, Sonora.- Con ansias Arlen Reyes esperaba la apertura de la frontera pero no podrá ingresar a Estados Unidos pues la vacuna contra el Covid-19 que recibió fue la de Cansino y al no estar avalada por la Organización Mundial de la Salud no puede pasar.

La navojoense, quien es maestra, lamentó la situación y espera que más adelante permitan acceso a quienes recibieron este biológico.

Arlen Reyes,

Maestra vacunada con Cansino

Estaba esperando la apertura para comprar algunas cosas, entre ellas ropa para el invierno, para mi hijo y la familia y algunas cosas para la casa, pero salió la misma para mí”, reiteró.

Ante la negativa de EU de recibir visitantes con la dosis Cansino no existe otra opción que esperar, mencionó.

“Puede que nunca la acepten pero definitivamente no me vacunaría con otra, primero no creo que el sistema de salud me permita ponerme otra, porque ya aparezco vacunada y por otro, la verdad me fue muy mal con la vacuna, me dolía todo el cuerpo y hasta fiebre me dio”.