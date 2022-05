Realizan velada por los desaparecidos en Cajeme

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Porque una madre no está completa si no sabe el paradero de uno de sus hijos, los colectivos de búsqueda de Cajeme realizaron una velada en la plaza Álvaro Obregón para recordar a sus desaparecidos previo el día de las madres.

Con fotos de sus familiares, veladoras, y globos en color blanco, hicieron un pase de lista y una oración para recordarlos y pedir por su pronto regreso.

Nora Alejandra Lira Muñoz, líder del colectivo, manifestó que esta velada fue su manera de festejar el día de las madres y de honrar a sus "ángeles", que es como ellas llamas a sus desaparecidos.

Madres realizan velada por sus hijos desaparecidos en Cajeme

Desde que sus hijos no están, una parte de nosotros también falta y por ello sus festejos ahora son diferentes, dijo, una madre no está completa si no sabe el paradero de uno de sus hijos.

No hay peor dolor que tener un hijo desaparecido, no saber si está bien, con vida o donde está, por eso seguiremos buscándolos hasta encontrarlos", detalló.

Son más de 100 madres en Cajeme que viven con la angustia diaria de no saber nada de sus retoños, señaló, durante la velada realizaron oración en memoria de ellos.

Ana Castro, vocera de las Guerreras Buscadoras de Cajeme, comentó que esta acción fue también una exigencia a las autoridades para que no dejen de trabajar en las carpetas de investigación de los casos de sus hijos y muestren resultados.

Son muchas familias que están incompletas y a las que nadie les ayuda a buscar a sus hijos, esa realidad necesita cambiar a la brevedad, concluyó.