Realiza documental sobre lo que enfrentan las mujeres indígenas

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Al racismo, la violencia de género, machismo y falta de oportunidades se enfrentan a diario las mujeres indígenas, indicó Reyes Oralia Valenzuela Ayala, originaria de la comunidad de El Siviral y quien realizó un documental que aborda esta temática denominado "El otro lado de la moneda".



La joven de 29 años, de origen mayo y quien es empresaria, licenciada en Programación, escritora y estudiante del diplomado en Literatura Indígena en la Unison, dijo que el cortometraje fue un proyecto denominado "Polos Audiovisuales" del gobierno, en el que busca exponer la realidad de las mujeres indígenas.



"El trabajo dura 7 minutos y medio; el objetivo es decir que aquí estamos, que existimos; estamos debajo de un cerro, a lo orilla de un río o en un valle y no somos ni menos ni más, somos personas con diferentes oportunidades", expresó.



El camino para desarrollarse no fue fácil, dijo, ya que para ir a la escuela salía a tomar el camión a las 05:00 horas sin importar la lluvia, la distancia, el frío o el calor.



"En el documental vemos las ‘dos caras de la moneda’, un personaje de comunidad llamado Martín, quien puede regresar de la escuela caminando o de raite, mientras que otro personaje mujer, Marlene una joven que no pude regresar caminando por la inseguridad, porque los automovilistas se paran y la acosan", enfatizó.



La cultura del esfuerzo y dedicación la aprendió de su madre, comentó, quien sacó adelante a cinco hijos trabajando en el campo.



"Mi mensaje a las mujeres indígenas es que se decidan a hacer las cosas, es difícil, se encuentran con muchos obstáculos como la discriminación, pero no se repriman ni por hombres ni mujeres".