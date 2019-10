Realiza CPA visita a planta fotovoltaica

La confianza y certeza jurídica que los inversionistas han encontrado en Sonora, a través de un Gobierno facilitador, han permitido que desde el pasado 5 de junio opere en Puerto Libertad, la planta fotovoltaica de la empresa Acciona, la más grande que esta compañía ha construido en todo el mundo, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano.



La titular del Ejecutivo estatal realizó una visita a este parque con socios de la empresa y empleados para conocer detalles de la obra que tuvo una inversión mayor a los 340 millones de dólares.



“Es el (parque) más grande que tienen ellos como Acciona en el mundo, estoy muy contenta de que sea en Puerto Libertad y que ha generado empleos para nuestra gente, empleos bien remunerados, muchachos egresados de la universidades de aquí”, resaltó.



Se crearon más de 500 empleos en fase de construcción con picos de hasta 900, entre ellos 70 mujeres que laboran en la limpieza del área como parte de empleo temporal, pero en esta visita se les informó que su empleo sería permanente.



“Hay que apostarle a las energías renovables, le doy las gracias a grupo Acciona por haber invertido aquí en Sonora, esta inversión que fue muy rápida se ejerció de una manera muy rápida, sin grandes contratiempos.



“Hay una gran confianza en invertir aquí en el estado, eso me da mucho gusto porque finalmente trabajo es lo que la gente quiere, no somos nosotros el gobierno el que genera empleo, sin duda es la iniciativa privada quien lo hace, pero si no hay confianza, si no hay certeza jurídica, lo único que queremos nosotros es facilitarles a ellos que lleguen”, indicó la titular del Ejecutivo.



DETALLAN OBRA



Miguel Angel Alonso Rubio, director general de la división de Energía de Acciona en México y Centroamérica, detalló que la energía solar se suministra a través de un contrato por 15 años de electricidad y 20 de energía limpia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a dos empresas.



“Para CFE suministro básico normalmente la energía va a los hogares, el contrato de la segunda subasta es de 15 años de electricidad y 20 años de energía limpia. Desde el 5 de junio que está en operaciones la planta es beneficio para los sonorenses”, manifestó el empresario.