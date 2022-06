Publicarán hoy fin de uso de cubrebocas obligatorio

HERMOSILLO, Sonora.- En el transcurso de este día será publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora la derogación a la Ley 171 que exige el uso obligatorio del cubrebocas, reveló el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamonte Sierra.

El funcionario señaló que es atribución de la dependencia que preside enviar el boletín para su publicación, luego de haber sido derogada dicha ley por los legisladores, la cual se creó en 2020 durante la pandemia por Covid-19.

Aclaró que al eliminarse el uso obligatorio del cubrebocas, quedará a decisión de cada sonorense si continúa su uso o deja de hacerlo, aunque la recomendación de la autoridad estatal es que sigan portándolos.

La ley elimina el uso obligatorio, pero eso no quiere decir que no debemos usarlo, es libertad de cada quien. Se recomienda usarlo, pero no es obligación”, reiteró.