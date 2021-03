Proyecta Gándara dar oportunidades a los egresados de universidades

CAJEME, SONORA.- “Las y los Jóvenes recién egresados de la Universidad tendrán garantía de oportunidades laborales en mi administración”, adelantó el “Borrego” Gándara, quien dio a conocer un programa que incentivará a las MiPymes que les garanticen un espacio de trabajo.

El candidato de la Alianza “Va por Sonora” tuvo una gira de trabajo por Cajeme, en donde detalló que esta idea surge de la necesidad de dotar de experiencia y trabajo para este sector de la población.

Explicó que el primer empleo es para la juventud un detonante en su futuro, porque a partir de ahí buscarán más crecimiento profesional en su ramo, sin embargo, si por falta de experiencia no se les garantizan estas oportunidades entonces este semillero emigrará a otros estados o buscará trabajo fuera de su especialidad.

Le vamos a hacer la vida más fácil a las pequeñas empresas y comercios y por cada empleo que le den a un joven sin experiencia previa mi Gobierno pagará el Seguro Social durante un año, la idea es aliviar la carga a esas pequeñas empresas y comercios para que contraten jóvenes y se abran oportunidades”, explicó el Candidato de la Alianza “Va por Sonora”.

Se trata de cubrir dos frentes, explicó, primero garantizar empleo a los jóvenes y al mismo tiempo incentivar la economía, porque este será uno de los temas neurálgicos en la próxima administración estatal.

“Son jóvenes que terminan la carrera, que salen ilusionados, que sus padres hicieron un esfuerzo y ellos mismos también, sin embargo, no hay oportunidades. Tenemos que hacer las cosas diferentes y esas cosas diferentes son detonar el empleo para ellos, y ¿De dónde vamos a partir? Del mismo programa de reactivación económica”, explicó.

La falta de experiencia no debe ser un impedimento para darles oportunidades, declaró el “Borrego”, cuando terminan sus estudios universitarios no les dan trabajo por no contar con práctica, pero esta jamás se logrará si no se les permite desempeñarse dentro de una empresa ejerciendo su profesión.