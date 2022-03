Proyecta Alfonso Durazo ampliar la capacidad hospitalaria en Sonora

Un hospital en Navojoa e instalaciones nuevas en Guaymas y San Luis Río Colorado, serán parte de las obras hospitalarias que haga el Gobierno del Estado con IMSS-Bienestar.

En la Clausura del Consejo Seccional Ordinario de la sección XIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), el gobernador Alfonso Durazo Montaño anunció estos compromisos para el Estado.

El reto que tenemos es uno de los mayores: garantizar en las mejores condiciones posibles la salud de las y los sonorenses. No es el único reto que tenemos, pero es un reto mayor. No hay nada más inhumano, indigno, que una persona requiera de atención médica, así sea básica y no la encuentre.