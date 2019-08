Proponen empresarios sonorenses incentivar a los inversionistas

Fortalecer la economía incentivando a inversionistas, sustituir importaciones extranjeras por productos nacionales y evitar un aumento en los impuestos, son algunas de las propuestas que hicieron líderes empresariales de Sonora para hacer frente a la desaceleración de la economía que anunció el Banco de México.



Se han reducido los créditos a empresas y permanecen los créditos de consumo. Es necesario que el Gobierno federal tome las medidas correspondientes y formar estas oportunidades", comentó Gerardo Vásquez Falcón, presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Sonora.



Además es importante que las autoridades no realicen modificaciones a la Ley de Ingresos y Egresos con nuevos impuestos, destacó, ya que esto puede ocasionar un espiral inflacionario que repercutirá en todo el País.



INDUSTRIALES



Para el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Hermosillo, Gabriel Zepeda Vázquez, todos los temas relativos sobre economía afectan a la industria, sobre todo los que tienen que ver con la desaceleración de la economía.



"Es necesario que el Gobierno federal incentive a los inversionistas para que estos depositen proyectos importantes y ayuden a fortalecer a la economía", dijo.



CONSTRUCTORES



Ana Karina Maldonado Andrews, presidenta de la Comisión Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), destacó:



"Obviamente un escenario de contracción, desaceleración o recesión en la economía impacta negativamente, no sólo a la industria de la construcción sino a todos los sectores productivos, desde primarias, secundarias y terciarias", agregó.



Maldonado Andrews argumentó que es necesario que las autoridades no sean reactivas a este acontecimiento, por ello deberán de ajustar sus previsiones al gasto corriente e implementar estrategias que impulsen el desarrollo económico.



Ario Bojórquez, líder de la Cámara Nacional del Comercio (Canaco) en Hermosillo, afirmó mantenerse optimista para el último trimestre del año donde se espera que el flujo sea mayor.

Sufre economía choques externos

Ante unos 450 empresarios, que son los clientes más grandes de Banorte, Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, explicó que desde 2014 la economía mexicana ha sufrido choques externos.



En el primer trimestre del año el PIB cayó 0.17% y en el segundo apenas alcanzó una variación positiva de 0.10%, según el Inegi.



Ante ello, el 15 de agosto, como una forma de reconocer la mala situación de la economía, Banxico bajó por primera vez en cinco años la tasa de interés interbancaria a un día de 8.25 a 8%.



Al justificar su posición, el Banco de México aseguró que en el segundo trimestre de 2019 continuó el estancamiento que ha venido registrando la actividad económica en los trimestres previos.



Y para el siguiente año las expectativas no son muy altas en cuanto al desempeño de la economía.