Promete Gándara entregar paquetes digitales para niños estudiantes

CAJEME, SONORA-. El cambio tan acelerado en la vida digital que se registró el último año como consecuencia de la pandemia debe obligar a los gobiernos a reinventarse y garantizar el acceso a las herramientas digitales, sobre todo, de los pequeños estudiantes para evitar un rezago en su educación, mencionó Ernesto el “Borrego” Gándara.

Al presentar la propuesta de este día, el candidato de la Alianza “Va por Sonora”, aseguró que en la administración que dirigirá se dotará a todos los y las niñas de un paquete de Internet de alta velocidad, así como de las herramientas digitales que les permitan utilizarlo a favor de su desarrollo.

Un gran aprendizaje de este último año lo resumo en lo que me dijo una señora hace poco, ¿para qué quiero uniformes para mis hijos si lo que necesitan es Internet para hacer sus tareas, pues tiene toda la razón, en Sonora más de la mitad de los niños no tienen acceso a Internet, mencionó Gándara Camou.

La alerta sanitaria evidenció las condiciones de desigualdad en la que muchos pequeños viven y los equipos con que cuentan para atender las clases en línea, dijo, ahora este tema debe ser visto como una brecha de oportunidad para darles atención prioritaria desde el Gobierno.

Estamos viviendo el futuro, siglo 21, los niños son nuestra realidad y a los niños hay que darles las herramientas del presente y el futuro y las herramientas es el Internet y es todo el paquete digital, no podemos hablar de combatir la desigualdad si no hablamos de la educación y la educación para los niños y no lo podemos hacer si nos vemos atrasados en las herramientas que todos los niños de Sonora deben tener, detalló.