Prolongada sequía “castiga” a ganaderos de la región del Mayo

NAVOJOA.- La región del Mayo (Navojoa, Álamos, Huatabampo, Etchojoa y Benito Juárez) enfrenta una situación crítica debido a los estragos provocados por una prolongada sequía, afectando de manera severa a los ganaderos locales, manifestó Ricardo Flores Argüelles.

El secretario de la Asociación Ganadera Rafael Russo Voguel y delegado suplente ante la Unión Ganadera Regional de Sonora, indicó que este año se vive una situación similar a la de 2021 cuando se registró la sequía más severa en los últimos 60 años, lo que ha generando una serie de desafíos para la industria ganadera.

La disminución de pastizales y fuentes de agua, son algunas de las consecuencias de la falta de lluvias, apuntó, lo que ha impactado de manera negativa en la calidad y cantidad de forraje disponible para el ganado.

“La falta de agua y pastizales se ve reflejado en un aumento significativo en los costos de alimentación para el ganado porque se tienen que comprar vitaminas, suplementos, entre otros gastos de producción”, apuntó.

En el municipio de Álamos los ganaderos viven la misma situación y aunque aún no por la falta de pasto si por la de agua y buscarán a través de cabildo asignar recursos para la dotación de agua a los pequeños productores, informó Héctor Javier Sánchez Valdez, presidente de la Asociación Ganadera Local de Álamos. Y es que si en 2023 sufrieron estragos por la aridez, será a partir de febrero cuando se sientan en su esplendor las consecuencias de la falta de lluvias porque van a escasear aún más los pastizales y con esto se podrían disparar las muertes de ganado, apuntó.

Incluso algunos productores ya se están preparando vendiendo el ganado, dijo, o bien otros haciendo pozos ya que la mayoría de los ganaderos acarrean agua para abastecer a sus animales, pero si no llegan las lluvias ya no habrá de dónde echar mano.

"Andan trabajando algunos en hacer estanques en los arroyos porque están secos, la gente no ha dejado de acarrear agua”, enfatizó, “y se va a poner más difícil porque la mayoría de aquí de las comunidades vive de la ganadería”.

Lo que con esfuerzo logró a lo largo de su vida ahora se ve en riesgo por la sequía, expresó Enrique Yocupicio Ayala, un pequeño ganadero de 70 años de edad de la comunidad del Sufragio, Etchojoa.

“Ha estado muy dura la sequía, no hay agua y no quiere llover”, expresó.

Apenas en 2021 perdió gran parte de los animales con los que contaba, recordó, y ahora este año en curso la sequía vino a rematar, pues en el municipio de Etchojoa se batalla por agua y pastizales.

No vemos los apoyos, yo no tengo muchos animales, unos diez si acaso pero no recibimos apoyos y es muy difícil”, recalcó, “y no sé qué vamos a hacer porque de aquí comemos, de aquí sacamos el sustento para la familia”.