Esperan ganaderos del Sur de Sonora lluvias en enero

NAVOJOA, Sonora.- Esperanzados a las equipatas de enero, se encuentran ganaderos del Sur de Sonora para “amortiguar” un poco los efectos de la sequía atípica que se registró este 2023 y que provocó que los pequeños productores desalojaron sus hatos, manifestó Ricardo Flores Argüelles.

Tenemos las esperanzas puestas en los frentes fríos, a que nos lleguen las equipatas o cabañuelas de enero para que no se nos haga tan pesada la espera a las lluvias de verano del 2024”, subrayó el secretario de la Asociación Ganadera Rafael Russo Voguel.

Se han gestionado apoyos para enfrentar la crisis, dijo, y una de las gestiones que se lograron gracias a Alfonso Durazo Montaño, gobernador del Estado y de Juan Carlos Ochoa Valenzuela, presidente de la Unión Ganadera Regional de Sonora, es que la empresa cervecera Constellation Brands de Ciudad Obregón dará el gabazo a los productores como alimento para sus animales.

“No nos ha dejado de la mano nuestro líder Juan Carlos Ochoa junto con el gobernador Alfonso Durazo que nos apoyó a todas las asociaciones ganaderas con una vaquilla para cada asociación para solventar los gastos de la asamblea anual ordinaria.

“Otro apoyo del gobernador y nuestro líder es que con la cerveza Constellatión Brands, el gabazo, o la masilla, ese producto lo donarán exclusivamente para los productores, se van a destinar ciertas toneladas a los productores del Sur de Sonora”, señaló.

Aunque los efectos de la sequía afecta a todo el sector, dijo que son los pequeños productores los que resienten más la crisis, pues desalojaron los hatos de sus animales débiles para poder subsistir.

Esperemos que el 2024 nos llegue la bendición con agüita para que puedan subsistir los productores”, expresó, “ha estado muy feo la situación porque la mayoría de los hatos han sido desalojados”.

Aunque no precisó la cantidad, mencionó que ha habido mortandad de ganado y aunque no ha sido significativo es un problema que puede crecer si no llegan las lluvias.