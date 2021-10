Prevén que apertura de la frontera Norte no detendrá inflación en México

HERMOSILLO, Sonora.- La apertura de la frontera con Estados Unidos ( EU), no detendrá la inflación en México ni el alza de precios de los productos de la canasta básica, aseguró el economista José Manuel Félix.

El asesor financiero y ex académico expuso que la inflación superior al 6% que registra hoy día México es por la presión que hay en el mercado en la oferta y la escasez de productos para cumplir con la demanda.

Señaló que, aunado a eso, el Gobierno federal no ha proporcionado apoyos a los empresarios, que son los que producen los servicios y alimentos.

La inflación va a seguir porque no hay apoyo del Gobierno a los productores y la presión en la oferta es muy alta y no hay productos; la gente está presionando sobre oferta y al no haber oferta los precios tienden a subir”, explicó.