Premio al Mérito Deportivo: Pamela Contreras deslumbra sobre el tatami

Uno de los deportes que debutaron en el programa olímpico de Tokio 2020 fue el Karate, y aunque la sonorense Pamela Contreras no pudo avanzar a la justa veraniega, sus grandes resultados a nivel nacional la colocaron como candidata a Atleta del Año en el Premio al Mérito Deportivo EL IMPARCIAL 2021.

A pesar de las limitaciones de la pandemia, la cajemense logró ubicarse entre las mejores de su especialidad (Kata) en México, obteniendo el tercer lugar en el Nacional celebrado en León, Guanajuato; además de asistir al Preolímpico en París, Francia.

“Fue un año lleno de muchos aprendizajes, porque estuve tres meses fuera de mi casa; era nomás estar compitiendo, entrenando y en la escuela en línea. Me dejó con muchas ganas de seguir esforzándome”, comentó la obregonense.

A sus 22 años de edad, Pamela espera volver a tener la oportunidad de competir en unos Juegos Olímpicos, sin embargo su nueva meta es obtener una medalla individual en Juegos Centroamericanos y Panamericanos.

“Era la primera vez que iba a estar en unos Juegos Olímpicos, entonces el Preolímpico fue histórico para mí. Antes el karate no estaba en el programa, y de hecho para París 2024 no va a estar.

“La verdad es difícil, porque es a lo que aspiran todos, pero obviamente tiene sus propios torneos, como los campeonatos mundiales de la especialidad y otros torneos que son de categoría mundial”, mencionó.

Pamela representó a México en el Preolímpico de París.

Aunque no de manera individual, ya conoce lo que es subir a un podio de Juegos Panamericanos, una vez que formó parte del equipo que se colgó la medalla de plata en la edición de Lima 2019; un año antes de que el Covid-19 cancelara prácticamente toda la actividad de este deporte.

“Como tal no afectó en la preparación ni nada de eso, porque yo seguí entrenando normal; muchas veces sólo éramos mi sensei y yo, entonces no había tanto problema. Lo que sí afectó fue el no estar compitiendo tan seguido, porque antes había seis o siete competencias por año; en 2020 no hubo nada”, explicó.

Actualmente, la alumna de Claudia Barreras está lidiando con una lesión en la rodilla infligida durante su primera competencia 2022, pero asegura que estará lista para los torneos nacionales de mediados de año y espera seguir difundiendo la disciplina que tantas alegrías le ha brindado.

“Siento que le falta mucha difusión, no nomás a mi deporte, siento que tenemos muchos atletas en Sonora que muchas veces ni conocemos y que los vemos ya después y decimos ‘ay, es de Sonora’.

“La verdad se siente muy padre que te tomen en cuenta para este tipo de premios, ya que muchas veces las mismas personas de Sonora no conocen a todos esos atletas, entonces que se hagan este tipo de premios es muy importante”, finalizó.

ELLA ES…

Pamela Contreras Apodaca

Deporte: Karate Do

Edad: 22 años

De: Ciudad Obregón, Sonora