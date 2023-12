Premian a las Mejores Empresas Mexicanas 2023

La organización promueve un destacado distintivo empresarial que desde 2010, fue instaurado por Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey; para esta edición, el programa del evento estuvo conformado por consolidados líderes en su área que trataron temas de interés no solamente para el empresariado, sino también para el público en general. Incluso, algunos de los rubros marcarán la visión a futuro de México y el mundo.

Aunado a ello, entre el centenar de compañías en el país seleccionadas para obtener el galardón 2023 por su alto desempeño en la gestión de negocios, se distinguieron diversas marcas sonorenses: CT Internacional, Abarrey, Caffenio, Construplan, LDM, Rancho El 17, Serdi y Transportes Pitic.

Gran programa

El evento, que tuvo como sede el Centro de Congresos del Tecnológico de Monterrey, del campus Guadalajara, inició con la participación de Iván Arias, director del área de Estudios Económicos de Citibanamex, quien habló sobre estudios económicos.

Con 20 años de carrera profesional, Arias se ha enfocado en el análisis de la economía mexicana y de sus perspectivas, desempeñando varios cargos en la Unidad de Planeación Económica de la Hacienda Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En los últimos años fue director general de Análisis Macroeconómico en esta institución; actualmente, se enfoca en estimar las trayectorias futuras para los principales indicadores macroeconómicos, como la inflación y el PIB.

Más tarde, con el tema: “Why lead with half your power?: Shakti Leadership” (¿Por qué liderar con la mitad de tu poder?: Shakti Leadership” Nilima Bhat, profesora en Género y Liderazgo Consciente en el Instituto Tecnológico de Monterrey, logró motivar al diálogo y a la reflexión a los asistentes.

Visionaria en los campos del dominio personal, liderazgo, equidad de género y bienestar, así como facilitadora de transformación personal y asesora de individuos y organizaciones en su búsqueda de una evolución consciente, Bhat es oradora internacional sobre cultura organizacional y autoconciencia para el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

Es miembro de la junta directiva de Peace through Commerce, MixRy 20-first y autora de dos libros: Shakti Leadership – Embracing Feminine and Masculine Power in Business y My Cancer Is Me – The Journey from Illness to Wholeness, que describen enfoques de liderazgo y la resiliencia. También es fundadora de una firma de consultoría de liderazgo, Roots & Wings.

Por último, para enumerar “Comportamientos de Campeón” llegó Rubén Duque, ‘speaker’ internacional, ‘coach’ ejecutivo y deportivo, quien cerró este programa de conferencias resaltando la importancia de la motivación, el trabajo en equipo, el liderazgo y la mira en el alto rendimiento, para alcanzar los objetivos que se imponen hacia la victoria.

Con amplia formación y experiencia en la dirección de equipos de rugby en países de Europa, Oceanía, África y América, Duque ha logrado merecidos triunfos en ese campo como director técnico de la Selección Mexicana de este deporte, escalándola en el ‘ranking’ mundial y logrando la primera medalla de oro para la selección de menores en su historia.

A lo largo del tiempo ha colaborado con empresas multinacionales en diferentes países, compartiendo estas estrategias aplicables a las compañías, pasando a la acción y con enfoque a resultados.

De excelencia mundial

Ya por la tarde de este martes, se llevó a cabo la ceremonia de premiación y cena de gala para las compañías que destacaron para esta edición en la que se aportó asesoría y acompañamiento a las empresas participantes para conformar su caso de negocio.

Por supuesto, altos ejecutivos de las tres instituciones promotoras celebraron esta importante distinción y felicitaron a las empresas condecoradas al alcanzar el distintivo como Mejores Empresas Mexicanas.

Este programa tiene presencia en 48 países y a partir de ahora, las iniciativas galardonadas ya forman parte de una comunidad global de empresas privadas que han sobresalido a nivel mundial por su excelencia operativa.