Piden yaquis a AMLO agilizar Distrito de Riego

SONORA.-Entrega de tierras y la materialización del Distrito de Riego 018 pidieron los yaquis al presidente Andrés Manuel López Obrador durante la reunión de seguimiento al Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui.

Onésimo Buitimea Valenzuela, secretario de Vícam Pueblo, explicó que la creación del Distrito de Riego enfrenta demandas legales por quienes se sienten afectados en su derecho al agua.

Situación que de alguna forma ha frenado el desarrollo de los trabajos proyectados, lo cual pone en riesgo una de las principales demandas en relación a los derechos que tenemos sobre el agua, de la cuenca del Río Yaqui”, dijo.

Buitimea Valenzuela pidió al mandatario agilizar a la “brevedad posible” la “materialización del nuevo distrito de riego”.

Los yaquis solicitaron la recuperación de las tierras de La Cuchilla y el cumplimiento total de las obras iniciadas en el 2020 y 2021.

“Así como la implementación de programas de mantenimiento para su óptima operación”, indicó.

EN PROCESO

Fotografía: Eleazar Escobar

Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), aseguró que aunque se presentaron 15 amparos en contra del decreto que creó el Distrito de Riego 018, los juzgados federales levantaron la suspensión.

“Con ello es posible construir los nuevos canales e incorporar nuevas tierras al cultivo”, afirmó.

Arón Mastache Mondragón, subdirector general de Infraestructura Hidráulica de la Comisión Nacional de Agua (Conagua), explicó que ya se inició con el tramo 1 del acueducto en esta semana en Vícam.

LLAMAN A LA UNIDAD

López Obrador y Adelfo Regino, director del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), llamaron a los yaquis a resolver diferencias y a mantenerse unidos porque “son hermanos”.

“Es importante la unidad y, si hay diferencias, hay que hablar, dialogar… y no cansarnos de dialogar y de hablar. Aunque no lleguemos a acuerdos en la primera, hay que seguir hablando, no romper”, consideró el primer mandatario.