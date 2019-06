Piden hijos de Elvia frenar la violencia contra las mujeres

Con evidente agradecimiento a los médicos que trataron a Elvia Ochoa, la mujer que fue golpeada con un bat en la cabeza en una tienda de artículos deportivos en Navojoa para ser asaltada, y emocionados por su alta médica, sus hijos solicitaron a las autoridades: No más casos similares.



Raúl González, hijo de la mujer de 54 años que permaneció bajo supervisión médica durante 27 días entre una clínica de Navojoa y la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) de Ciudad Obregón, destacó la urgencia de hacer algo contra la delincuencia.



"No queremos ninguna mujer violentada y queremos que hagan su trabajo (las autoridades) para que esto no vuelva a pasar a absolutamente ninguna madre, hija, prima, familiar, uno nunca sabe, yo nunca pensé que fuera a pasarme a mí, pero eso nos unió como familia", comentó.

Elvia fue dada de alta el pasado martes por la mañana y fue trasladada a su hogar en la "Perla del Mayo", dijeron sus hijos, y lo primero que solicitó al salir del nosocomio fueron unos tacos e ir a dar la "vuelta".



"Lo que quería era unos tacos y dar una vuelta, la vuelta aún no se la podemos dar, pero lo poquito que la podemos chiquear con la comida lo hacemos, en base a proporciones, porque antes se podía comer 12 naranjas al día, ahora le damos dos gajitos y dice: Ya me cansé, ya no puedo", platicó su hijo.



El pasado viernes, Elvia recuperó el habla tras permanecer semanas en terapia intensiva, mencionó, y fue gracias a las atenciones médicas y las oraciones de la población como se logró el milagro de tenerla de nuevo en casa.



"Nosotros consideramos como un milagro, al doctor que estuvo en el momento y segundo indicado, y en mi ciudad para atender a mi mamá porque él no es de ahí", detalló.



Tras esta experiencia difícil, esperan que Dios haga lo suyo en el tema de la justicia a través de las autoridades, dijo otra de las hijas de Elvia, y mientras tanto no tienen mucho que decir sobre el agresor que ya fue detenido.



Caso extraordinario



Juan Carlos Argüelles Jacinto, neurocirujano de la Unidad donde se le atendió, y quien intervino a Elvia el día del incidente en la "Perla del Mayo", expuso que el caso es extraordinario, aunque algunos lo pueden considerar como casualidad o milagro.



"Tuvo un traumatismo craneoencefálico severo, presentó varios hematomas de diferentes características en el cerebro, hemorragias y fracturas, el diagnóstico es que está en fase de recuperación, y si requerirá terapia de rehabilitación y una nueva cirugía.



"Estamos muy contentos porque pese a estar muy grave, donde pudo haber perdido la vida, actualmente esa fase quedó atrás", añadió.