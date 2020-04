Piden en Naco que no salgan niños y jóvenes

Naco.- Padres de familia de adolescentes y niños fueron advertidos sobre medidas que tomarán personal de Seguridad Pública, DIF Municipal e Itama, con el fin de resguardar a los niños y jóvenes durante las próximas semanas.



A través de la aprobación de Cabildo, por unanimidad, se determinó ordenar diferente acciones para prevenir, controlar, combatir y erradicar la existencia y transmisión de Covid-19.



Autoridades municipales dieron a conocer que se ordenó la suspensión de cualquier actividad fuera de casa de niños y jóvenes, lo que entró en vigor desde el 4 de abril y continuará hasta el 30 del presente mes.



A través de un comunicado se exhortó a los ciudadanos a no omitir las medidas de prevención que se han determinado durante esta contingencia sanitaria.



Mencionaron que Seguridad Pública, DIF Municipal e Itama han implementado medidas que van encaminadas al resguardo domiciliario durante el periodo mencionado para mitigar la transmisión del contagio de Covid-19.



Agregaron que el panorama es crítico en el Estado, por lo que es fundamental no salir de casa, y como no existe medicamento para combatirlo la única forma de hacerlo es el distanciamiento social.