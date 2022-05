Piden alumnos de Medicina en Sonora mejores condiciones de seguridad

CIUDAD OBREGÓN.- Dotar de las condiciones óptimas, como seguridad y mejores becas, para que las plazas puedan ser otorgadas y elegidas por los médicos mexicanos es lo que debería hacer el Gobierno federal en lugar de otorgarlas a profesionistas de otros países, como en el caso de Cuba, coincidieron estudiantes de Medicina.

Alumnos de la carrera de Medicina de la Universidad de Sonora externaron su preocupación ante esta situación, que de no prestarle atención podría generar más desempleo para su gremio en el futuro.

Mónica Abigail Rojas Reyes, estudiante del cuarto semestre, dijo que en México existe gran cantidad de médicos especialistas esperando una oportunidad de ejercer, pero una donde no se ponga en riesgo su integridad y vida, como ha pasado en otros casos.

Hay muchos médicos que tienen especialidad y no tienen plaza, el Presidente no puede decir que no hay médicos preparados en México porque sí los hay y muchos; es verdad que muchos no quieren ir a zonas de riesgo, pero hay muchos que sí, sin importar la plaza”.