Pese a diabetes no deja de trabajar

NAVOJOA.- Pese a que los diabéticos corren más riesgos con el Covid-19 y sin importar que padece esta enfermedad, José Miguel Rodríguez sale a ganarse la vida como chofer de Uber.

Sí me da miedo, pero tengo que salir porque tengo familia que mantener y deudas que pagar”, abundó, “simplemente si no salgo a trabajar no consigo el sustento diario”.