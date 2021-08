Personas que hayan padecido Covid o estén vacunadas pueden ser donadores de sangre

HERMOSILLO, Sonora.- Personas que hayan padecido Covid-19 o estén vacunadas contra la enfermedad también pueden ser donadores de sangre, siempre y cuando cumplan un periodo de 14 a 30 días de espera, informó Edgar Velázquez Vega, Director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.

"Muchas personas no acuden a donar, o no se acercan porque creen que al padecer Covid o aplicarse la vacuna no pueden hacerlo, por eso hemos informado a la comunidad de que si padeciste la enfermedad después de 30 días de recuperación ya puedes ser candidato a donar sangre", señaló, "si recibiste la vacuna, el periodo es de 14 días, siempre y cuando no hayas tenido complicaciones".