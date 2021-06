"Donar sangre para mí es dar una esperanza": Alejandra Guerrero, donadora voluntaria

HERMOSILLO, Sonora.- "Donar sangre para mí es prácticamente dar esperanza, tanto para el paciente como para sus familias, es donar tiempo de vida a otras personas", expresó Alejandra Guerrero Gámez, quien tiene ya 29 años siendo donadora voluntaria de sangre.



"Yo inicie a donar sangre a los 19 años y la primera vez que done fue porque un conocido necesitaba sangre, ese fue mi primer acercamiento, fue en un hospital particular y de ahí la verdad me gusto mucho la experiencia, es algo que te llena mucho", contó la joven.



En ese primer acercamiento con la donación voluntaria de sangre, Alejandra empezó a tener mucha curiosidad de como poder hacerlo de forma recurrente.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Fue cuando comenzó a hacer sus prácticas universitarias que descubrió el Centro de Transfusión Sanguínea en Sonora, y ahí recibió toda la información y motivación que necesitaba.



"Como mi tío es médico yo le conté que me gusto mucho donar, y que me llamó la atención la importancia de informar a la gente y crear conciencia sobre este tema, fue entonces que conocí el Centro de Transfusión Sanguínea en Sonora, donde pude hacer mis prácticas universitarias", relató.



"Fue entonces que empece a donar cada dos meses, a veces paraba por las desveladas de la escuela, o que a la mejor no comía correctamente o no me sentía suficientemente sana, pero siempre que podía lo hacía sin falta", dijo.



Para donar, Guerrero Gámez suele alimentarse bien, dormir correctamente, evita comer alimentos altos en grasa y busca que su sangre esté en el mejor estado posible.



Comentó que es consciente de la gran responsabilidad que conlleva poder brindar este recurso a un paciente enfermo, y por ello, trata de hacerlo de la manera correcta.



"Uno tiene que estar consciente que tienes que estar bien y que tu sangre tiene que estar óptima, porque va a un paciente enfermo, entonces si yo no me sentía bien o lista prefería parar un tiempo", dijo.



"Tienes que considerar tu protocolo tu vida, como la llevas, tu alimentación, la actividad que realizas, el peso, todo eso cuenta y bastante, también no desvelarte, no cenar grasas un día antes, no ingerir alcohol, son bastante cosas las que tienes que seguir, y aunque no son difíciles, si esenciales para ser aceptados y que realmente tu unidad pueda ser ofrecida a un paciente", recalcó.



La joven, aun que no es consciente de cuantas veces ha donado en su vida, cree que el número no es lo importante, sino simplemente dejar todas las creencias falsas sobre el tema y hacerlo.

Para ella, cada vez que dona sangre tiene la satisfacción que pudo hacer algo bueno por una o más personas, y sin importar si las conoce o no, ella desea que su sangre ayude a su recuperación y que salga adelante.



14 DE JUNIO DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE



Edgar Velázquez Vega, Director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea en Sonora reconoció y felicitó en este día a los más de mil 800 donantes de sangres voluntarios que hay en Sonora registrados en el padrón de la Secretaría de Salud.

Son ellos, dijo, quienes han logrado tener los Bancos de Sangre en Sonora con las reservas adecuadas de unidades durante esta pandemia, solventando la necesidad que hay con diferentes pacientes todos los días.



"El día de hoy queremos reconocer a todos los donantes voluntarios y recurrentes que ayudan en los hospitales donándonos sangre para los pacientes que lo requieren", comentó.



"En nuestro estado hay un padrón de mil 800 donadores de sangre voluntarios a los cuales tenemos que reconocer por su gran labor, ya que muchos de ellos han participado con nosotros durante este periodo de Covid, ayudándonos a mejorar las reservas en los hospitales", agregó.



Así mismo, felicitó a las más de 500 personas que han donado sangre para algún familiar, paciente o amigo o conocido a través de los diferentes bancos de sangre o campañas de donación por parte de la Secretaría de Salud.



Recordó que esta actividad no implica ningún riesgo para las personas que lo hace, y por el contrario, es de vital importancia para el tratamiento de pacientes de todas las edades que sufrieron algún accidente, requieren cirugía, necesitan plaquetas o una trasfusión de emergencia.