Peguero viene a batear y ser campeón

HERMOSILLO.- Mantener su porcentaje de bateo por encima de las 300 milésimas y ser campeón con Naranjeros de Hermosillo en la Liga Mexicana del Pacífico son los objetivos que tiene el dominicano Francisco Peguero.

El campeón de bateo de la 2018-2019 reportó ya a los entrenamientos en el Estadio Sonora y sabe que hay que trabajar si quiere terminar por arriba de .300 como ya lo ha hecho en par de ocasiones.

Primeramente quiero terminar sano, tener un número por encima de 300 (porcentaje de bateo) como siempre lo ha sido, y colectivamente, en equipo, busco que seamos campeones”, aseguró el hombre de poder en el line up hermosillense.

Tras un paso importante por el beisbol de Asia y ser campeón en la Liga Mexicana de Beisbol, Peguero reconoció que algo que le falta a su carrera es poder levantar el cetro del invierno mexicano.

“Yo he pensado mucho en eso (ser campeón con Naranjeros), en Estados Unidos he sido campeón, en Dominicana he sido campeón, en verano igual y vengo ahora por este campeonato en invierno con Naranjeros”, manifestó.

Uno de los tres extranjeros que tendrá Naranjeros para la futura campaña mencionó que ya platicó con Juan Navarrete con respecto al rol que tendrá en el equipo y recibió toda la confianza.

“Yo hablé con él el primer día y me dio toda la confianza, me dijo que ya tenía reportes míos y me dijo que estuviera positivo, me siento muy cómodo después de haber platicado con el manager”, comentó.

Indicó que en este momento su mentalidad está puesta en, el mes de febrero, estar en Mazatlán representando a México en la Serie del Caribe con Naranjeros.

ES BUENO SABER…

En su primera temporada con Naranjeros, Francisco Peguero bateó para .362, mientras que para la segunda sonó para .336