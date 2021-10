Paulina enfrentó el cáncer de mama en dos ocasiones; detectarlo de forma oportuna le salvó la vida

HERMOSILLO, Sonora.- Después de enfrentar el cáncer de mama en dos ocasiones, Paulina Navarro Arias aseguró que prefiere vivir la vida de una forma positiva y feliz junto a su familia, pero sobre todo, incentivando a otras mujeres a revisar su cuerpo y autoexplorarse, pues el tratamiento oportuno es el que le ha permitido salir avante de cada proceso.

Fue en el 2003 que me diagnosticaron por primera vez el cáncer en el seno derecho, tuve tratamiento cinco años y me curé, pero en el 2019 me cayó la sorpresa de que el cáncer había vuelto, cuando iba yo a mi consulta de rutina de todos los años”, contó.

Yo me hago mis mamografías todos los años desde el 2002 y nunca dejé de hacérmelas, por eso en el 2019 cuando me enteré supe que estaba muy a tiempo; sí me entristecí, no diré que no, pero di gracias a Dios de que todo fue a tiempo y que era a mí nuevamente y no a mis hijos”, indicó.

En ambos procesos, Paulina decidió enfocarse en su familia y en Dios para superar la compleja enfermedad que atacaba su cuerpo, y aunque admite que no fue fácil, sus hijos, esposo y hermanos, le dieron toda la fuerza que necesitaba en ese proceso.

Yo digo que para mí ha sido muy importante la familia, mi esposo, mis hijos, la familia en general, que están muy al pendiente de mí, de lo que necesito y de lo que siento, por eso le doy gracias a Dios que tuve el apoyo de todos ellos”, expresó.

Recuerdo que en el 2003 cuando me hicieron la primera biopsia fueron mis hijos y mi esposo quienes me acompañaron a ver los resultados; en ese tiempo no había Covid y todos podíamos entrar al consultorio y fueron ellos quienes hicieron más amena la noticia”.

Paulina Navarro (centro derecha) para enfrentar el cáncer se ha apoyado en Dios y ha tenido el respaldo y amor de su familia. Foto: GH

Grupo de acompañamiento

Otro gran aliado para Paulina, sobre todo ahora en su segundo proceso de cáncer, ha sido el grupo de acompañamiento de la Universidad de Sonora, pues desde que ingresó en el 2015, ha recibido apoyo tanto emocional como médico, de mano de expertos que han hecho menos complejo todo su tratamiento.

En el 2015 encontré el grupo de acompañamiento de la Unison, vi un anuncio en Telemax y hable por teléfono, recuerdo que me contestó Alejandra, una de las creadoras, y luego luego me integré”, recordó.

Yo fui porque el anuncio decía que era para las mujeres que habían tenido cáncer o cursaban la enfermedad en ese momento, y aunque ahí no iniciaba aún el segundo proceso, fui y ya no lo solté”, manifestó.

Desde entonces, cada jueves Paulina disfruta de asesoría de nutrición, de reactivación física, de apoyo emocional, e incluso, de otras actividades como musicoterapia, situaciones que le han hecho mucho más fácil asimilar su padecimiento.

En pandemia, contó, aunque no han podido seguir la actividad de forma presencial todo el equipo del proyecto ha mantenido las sesiones por medio de Zoom, dándole a las pacientes la oportunidad de seguir terapias, y el apoyo de forma virtual.