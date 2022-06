Padres de las víctimas de la Guardería ABC invitan a marchar y hacer memoria colectiva este 5 de junio

HERMOSILLO.- Es necesario marchar y hacer memoria colectiva este 5 de junio, por nuestros niños y los que vienen, solicitó Patricia Duarte Franco, mamá de Andrés Alonso, una de las víctimas de la Guardería ABC, a 13 años de la tragedia.

El domingo a las 6 de la tarde arrancamos con la marcha, partiendo desde la guardería para culminar en las escalinatas del Museo de la Universidad de Sonora, y ahí vamos a hacer una concentración y leer el comunicado a 13 años y pase de lista de las niñas y niños que no debieron morir", indicó.

Lo único que podemos adelantar al respecto es que no hay avance, por eso la invitación. Tenemos que trabajar la memoría colectiva porque esto es algo que no debió haber pasado, y la lucha que nosotros tenemos por la aplicación de la ley 5 de junio a nuestros hijos ya no les beneficia, sino a los niños que están y que vienen", manifestó.