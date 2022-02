Óscar está apunto de perder la vista por diabetes, requiere apoyo de la comunidad

HERMOSILLO, Sonora.- Debido a la diabetes Oscar Hernández se encuentra a punto de perder la vista, tiene problemas en la cintura, rodilla y piel, y no cuenta con recursos suficientes para salir adelante.

Esta misma enfermedad le arrebató a su esposa hace más de cuatro años, desde entonces ha vivido solo, y aunque intenta trabajar como ayudante de albañil o velador, el deterioro de su salud cada vez lo hace más complicado.

Ando muy mal del diabetes, me duele la rodilla, la cintura y la vista ya se acabó, me tuvieron que sacar un ojo y del otro casi ni veo", dijo afligido.

"Sufro mucho del riñón también, y no tengo para comprar el medicamento, ni para comer, ya no sé que hacer, porque no me dan trabajo", expuso.

Óscar debe más de 16 mil pesos por atenciones y tratamientos

El hombre de 73 años dice que los últimos problemas de salud se los ha atendido en el Hospital General del Estado, pero ya debe más de 16 mil pesos en tratamientos.

También tiene un adeudo de 11 mil pesos de energía eléctrica en su casa, y no quiere que se la corten, ya que a oscuras su visión es aún menor, por la discapacidad visual que le ocasionó la diabetes.

"Necesito la ayuda, si no no pidiera, pero ya no sé qué hacer", expresó.

Debido a que no tiene teléfono, indicó que si alguien desea ayudarlo estará en las instalaciones de EL IMPARCIAL toda esta semana, para esperar la ayuda.

También, informó que pueden acudir a su domicilio, ubicado en la calle 18 de marzo final #15, de la colonia San Luis, a las faldas del cerro.