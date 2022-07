Orgullo e identidad representa la pitaya en el Sur de Sonora

NAVOJOA.- Un motivo de orgullo y de identidad, además de un sustento para cientos de familias de las comunidades del Sur de Navojoa representa la pitaya, manifestó Carmen Alberto Díaz Alamea.

El también organizador de la Feria de la Pitaya, de la cual se han celebrado tres ediciones desde 2019 a la fecha, resaltó que los habitantes de las comunidades aledañas a los pitayales, como por ejemplo la localidad de Sirebampo, aprendieron a procesar este fruto y elaborar distintos productos gastronómicos, como nieves, coyotas, entre otros.

En la pitaya María Eudelia Verdugo Mátuz, una mujer originaria de la comunidad de Sirebampo del Municipio de Huatabampo, encontró una manera de ganarse la vida, y creó la marca “Akky Sewa”: Flor de Pitaya, bajo la que elabora coyotas de este fruto.

Hace once años que inició con el proyecto, recordó, y hoy su producto que comercializa en diferentes partes de la República e incluso ha llegado hasta Europa.

Al principio no fue fácil, mencionó, ya que tenía que salir en compañía de otras mujeres de la comunidad a vender su producto en Navojoa visitando casas y negocios; sin embargo, esa estrategia no les dio resultado.

Un grupo de mujeres indígenas vendíamos la mermelada de pitaya, las coyotas y dulces, pero no nos tomaban en cuenta, nos veían como un vendedor común y corriente, andábamos asoleados, dando a conocer nuestro producto casa por casa”, narró.

En un principio, dijo, producían alrededor de mil 500 coyotas cada 6 meses, pero actualmente están elaborando de 2 mil a 4 mil paquetes. Además, resaltó, elaboran otros productos, como dulces secos de pitaya, agua fresca de este fruto y salsas, con lo que familias de Sirebampo hallaron un modo de vivir.

La receta de la mermelada de pitaya me la pasó una señora que vivía en la comunidad y empezamos a trabajar y a hacer el producto un grupo de mujeres, pero muchas dejaron de hacerlo porque no se vendía, a mí me fascinó y seguí hasta que nacióla idea de ponerla en coyotas”.