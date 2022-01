Obras en estadios Héctor Espino y Tomás Oroz están por concluir; serán escuelas de beisbol

HERMOSILLO, Sonora.- A punto de concluirse se encuentran las obras en los estadios Héctor Espino y Tomás Oroz para convertirlas en escuelas de béisbol, informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Se espera que pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador visite el estado para inaugurar estas obras.

“Realicé un recorrido por instalaciones del estadio que está prácticamente concluido, faltan algunos detalles y estaremos en posibilidades de reinaugurarlo en la primera oportunidad que tenga el presidente de la República y es lo mismo para el estadio de Obregón”, expresó.

Te puede interesar: Don Manuel dejó el Héctor Espino, su hogar por medio siglo

Destinaran recursos de ventas de estadios para finanzas de Isssteson

El gobernador mencionó que los recursos obtenidos por la venta de los estadios al gobierno federal en un principio se iban a destinar a estabilizar las finanzas del Isssteson, pero debido a la situación de la pandemia, se reasignaron a la atención sanitaria.

“El objetivo era destinar en sus inicios el recurso para apoyar las finanzas del Isssteson, sin embargo no sucedió así, en principio se informó que fueron destinados a la atención de la pandemia, pero vamos a seguirle la huella a ese ingreso de tal manera que ustedes conozcan a detalle su destino”, dijo.

Sobre el aumento de los precios en materiales de construcción, Durazo Montaño manifestó que esperan que estos no superen el aumento correspondiente a la inflación para este año para evitar afectaciones en la implementación del presupuesto.

Señaló que la aplicación de los recursos para obra pública tendrán los precios “de la 4T” para evitar moches y buscar una buena implementación de los recursos.

“Esperemos que los precios se mantengan en el aumento en el peor de los casos al monto de la inflación, pero aún así seguiremos con los precios 4t, no hay entre, no hay moche, no hay participación, nada, rigurosa aplicación del recurso y eso nos va a permitir eficientar de manera extraordinaria el gasto del presupuesto que tenemos”, recalcó.

El gobernador mencionó que hay un programa del Gobierno Federal para la regularización de los autos “chocolate”, que el acuerdo está por concluirse para poder implementarse a la brevedad.

El monto que se espera que cueste esta regularización es de dos mil 600 pesos y se destinarán a obras de bacheo y pavimentación en los municipios donde se regularicen estos vehículos.