Nuevo Hospital en Hermosillo: Estos serán los servicios que ofrecerá

HERMOSILLO.-Este día el presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano supervisaron el nuevo Hospital General del Estado.

La mandataria estatal dijo que el nuevo Hospital General del Estado, sustituirá al anterior hospital.

Pavlovich destacó que ante los retos que ha traído consigo la pandemia por Covid-19, haber fortalecido la infraestructura hospitalaria y aumentar el equipamiento para las y los sonorenses ha sido fundamental.

Hospitalización

Servicios generales

Consulta externa

La gobernadora Pavlovich señaló que el presidente López Obrador desde su primera visita a Sonora se comprometió a apoyar este gran proyecto que vendrá a beneficiar a las familias sonorenses, en un área que es de gran prioridad como lo es la salud.

En muchas de sus visitas presidente usted siempre nos cumplió y nos dijo que nos iba a dar el equipamiento, y hoy veo un equipamiento de primer mundo, un equipamiento como se merecen los sonorenses, no quiero hablar mal del Hospital General del Estado porque nos dio mucho a Sonora, nos entregó mucho de sí mismo, a sus médicos, a sus enfermeras pero dio todo lo que tenía que dar y ya no había más, ahora está este hospital, donde va a haber como siempre hospitales de enseñanza, especialidades, hemodinamia, hemodiálisis, y muchas más que no teníamos”, afirmó.