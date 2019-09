No te pierdas estas apps para tu smartphone

En la actualidad existen una infinidad de aplicaciones móviles para usuarios tanto de Android como de iPhone. Estas nos ayudan en nuestro día a día cubriendo todo tipo de necesidades. A continuación, te mostramos las apps que no pueden faltar en tu smartphone para sacar el máximo provecho.

Aplicaciones para estar comunicado a todas horas

Los usuarios adoran estar en constante comunicación y es por ello que aplicaciones como WhatsApp o Telegram son de las más descargadas del mercado. Otra forma más moderna de comunicación es la que ofrece Snapchat, donde el contenido que compartas solo durará unos segundos.

Las mejores fotografías desde tu smartphone

Hoy en día, nuestros teléfonos móviles sirven para algo más que hablar. Un claro ejemplo de esto es el uso de nuestro smartphone como cámara de fotos. Por ello, es imprescindible contar con aplicaciones como Prisma, Snapseed o VSCO. Con ellas podrás editar tus fotografías como un auténtico profesional.

Las mejores apps para mujeres

Porque el día a día de una mujer no es igual al de los hombres, aplicaciones como Period Tracker o MyDays te ayudarán a llevar un mejor control de tu periodo. Con un calendario en el que anotar los días de tu periodo, estas aplicaciones te indican los días de ovulación para ayudarte en caso de estar pensando en quedar embarazada.

Controla tus gastos al milímetro

Si te gusta llevar el control de tus gastos, o por el contrario no sabes en qué te gastas el dinero, aplicaciones como Fintonic cruzan la información de todas tus cuentas para indicar en qué gastas exactamente tu dinero. Otras buenas aplicaciones de control económico son las que ofrecen los propios bancos con las que, además, podrás realizar operaciones de manera sencilla.

No te olvides de los juegos

Por otro lado, existen multitud de aplicaciones de ocio para que disfrutes de cualquier rato libre, desde juegos de acción como Grand Theft Auto o de aventura como Layton a juegos de casino o deportes. La temática es tan variada que seguro que encuentras aquel que se adapta a tus gustos.



Compra desde cualquier lugar

Gracias a aplicaciones como Amazon o AliExpress, comprar los productos que

necesites se convierte en una tarea sencilla. La mayoría de tiendas popularmente conocidas tiene su aplicación disponible en la Play o App Store para que puedas comprar sus productos sin salir de casa.

Una vuelta segura a casa

En ocasiones, volver a casa cuando ya ha oscurecido se convierte en un trago amargo para algunas personas. Es por ello que aplicaciones como When & Where permiten monitorizar tu vuelta a casa y alertar a alguien si el recorrido o el tiempo no es el estimado.

Conoce gente de forma sencilla

Además de las aplicaciones de redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram, existen numerosas aplicaciones para conocer gente sin salir de casa. Tinder o Bumble son un claro ejemplo de ello.

No te quedes sin música

Spotify es probablemente la aplicación de música más conocida de todas. Otras aplicaciones como YouTube Music o Amazon Music son una buena opción para escuchar a tus artistas preferidos. Por otro lado, aplicaciones como Shazam te ayudarán a encontrar esa canción que suena en algún establecimiento y no sabes cómo se llama.