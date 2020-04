No se confíen: pide vocero de Salud Sonora ante aumento en movilidad

HERMOSILLO, Sonora.- El vocero de la Secretaría de Salud en el tema de covid-19, Gerardo Álvarez Hernández, pide a la ciudadanía no confiarse y seguir con las medidas estrictas de aislamiento para evitar la propagación del virus, ya que de no ser así, podría haber un brote de contagios que eleven la curva epidémica que hasta el momento se ha mantenido controlada.

"Se ha registrado un ascenso en el nivel vehicular y la movilidad poblacional. Los operativos que se han montado nos dicen que la gente está moviéndose más, se relajó la percepción del riesgo y eso es sumamente peligroso, porque la dinámica de la epidemia dice que mientras más cercanía tengamos, más se da la transmisión", señaló.

"Si nos relajamos, si sigue aumentando la movilidad, si seguimos con el pensamiento de que a mi no me ocurrirá, o incluso decimos: 'que me pase', por qué es lo que hemos observado, que piensan que es mejor que les dé, porque son jóvenes, les va a dar leve y así ya tiene anticuerpo, pero eso es una percepción equivocada", insistió.

Álvarez Hernández fue muy enfático en que en Sonora hasta el momento se ha visto controlada la dispersión del covid-19, en comparación a otros estados, pero eso no significa que el riesgo haya disminuido, y prueba de ello, señaló, es que ya no hay días de la semana que no se confirmen nuevos casos o que se reporten positivos menores a una decena.

"El trabajo se ha hecho, el Consejo Estatal y las evaluaciones que hemos presentado al gabinete dicen que el trabajo se ha hecho y que la respuesta comunitaria ha logrado que la curva no sea de características aguda".

"Pero ya no ya no tenemos días sin casos, tampoco tenemos días con menos de dos dígitos, todos son decenas, eso es una características de la transmisión comunitaria, primero son decenas, luego centenas, entonces creo que es claro que la curva va ascendiendo".

En ese sentido, el médico pidió a la ciudadanía ser conscientes al respecto y seguir con las medidas de aislamiento necesarias para evitar un descontrol de la enfermedad, lo cual puede causar que los hospitales no se den abasto y se alargue el tiempo de cuarentena.