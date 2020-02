No quiero que caigan en paranoia: Claudia Pavlovich ante coronavirus

HERMOSILLO, Sonora.- La Gobernadora del Estado, Claudia Pavlovich Arellano, exhortó a los sonorenses a que estén tranquilos en cuanto al coronavirus, pues la Secretaría de Salud del Estado emitirá avances del tema cada tres veces al día.



La mandataria señaló que hay alerta por parte de la población pero que las medidas de precaución se deben de tomar de inmediato.

Hay que seguir las precauciones, es atender todas las enfermedades respiratorias de una manera específica, obviamente acudir a los centros hospitalarios, centros de salud”, destacó.

De acuerdo a la información que Gerardo Álvarez Hernández emitió a la Gobernadora, el virus del coronavirus es muy fuerte y ataca a las personas mayores.

“Lo que no quiero y quiero pedirles con todo respeto, que caigan en paranoia porque ha habido mucha desinformación y para no caer en desinformación tres veces al día se les va estar informando de todo que está sucediendo”, indicó.

Pavlovich Arellano dijo que su Gobierno estará haciendo hincapié en las medidas de prevención, ya que esa es la forma para evitar el contagio.

“Hay muchas cosas que no son ciertas, hay muchas cosas que si son, pero lo importante es tomar todas las medidas de prevención que ya sabemos, desde lavarnos las manos, no estar en lugares de mucha concentración de personas, no dar abrazos ni besos, no tocarnos la cara.

“Les pido no caer en estado de pánico porque no se trata de eso, estamos preparados, estamos conscientes de lo que puede suceder pero también estamos tomando las medidas, les pido nada más que nos ayuden a ser un tema de prevención”, destacó.

En cuanto a los artículos como cubrebocas, gel antibacterial aerosoles para eliminar los virus, la Secretaría de Salud realizará una compra emergente para los hospitales y escuelas.