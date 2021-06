No existe vacuna que prometa 100% de inmunidad contra enfermedades, ni Covid: Infectólogo

HERMOSILLO, Sonora.- No existe hasta ahora ninguna vacuna que te pueda asegurar o prometer un 100% de inmunidad contra las enfermedades, ni con Covid, ni con ningún otra, por eso las muertes en personas vacunadas son lo esperado, declaró el médico infectólogo, con más de 17 años de experiencia, Jesús Sánchez Colín.

"Las vacunas desde un principio se ha dicho, son para disminuir la mortalidad y para disminuir el número de pacientes que se compliquen, pero nunca, ninguna vacuna, dicen que van a disminuir la mortalidad al 100% o disminuir el número de pacientes complicados al 100%", dijo.

"Las vacunas son medidas poblacionales, no individuales, si yo tengo una población de 100 personas donde todas ya fueron vacunadas, va a disminuir la mortalidad, en un porcentaje, tal vez en un 90%, pero sigue habiendo 10 personas que mueran o puedan morir y esto no solo pasa en el tema de Covid, pasa con todos los padecimientos", reiteró.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Para conocer las razones del porqué murieron cada uno de los 6 fallecimientos que se han presentado en Sonora con un esquema completo de la vacunación, tendría que hacerse una investigación completa de cada caso, argumentó.

Saber si estas personas tenían comorbilidades, sus edades, sexo, antecedentes médicos, tratamientos, entre un sin fin de factores, entre los cuales, el menos importante podría ser que vacuna le pusieron, señaló.

"Son muchos los factores que influyen para que una persona fallezca por Covid-19, hay que ver si eran pacientes con comorbilidades, pacientes diabéticos, si tenían un tipo de cáncer o si eran portadores asintomáticos en el momento que se vacunó", expuso.

"Lo importante que hay que destacar, es que hasta ahora no hay un estudio que me diga a mí, o a nadie, que hay vacunas que te aseguran una total inmunidad, recuerden que dentro del sistema inmune cada ser humano es tan complejo que no hay manera de saber como va a actuar ante un proceso infeccioso y eso es lo que hace tan importante conocer la información de cada caso", adujo.

CAMBIAN HOSPITALIZACIONES



Sobre el tema de hospitalizaciones, destacó que en Sonora los perfiles de las personas hospitalizadas cambio, mediante la vacunación avanzó en el Estado.



Prueba de ello, dijo, es que en su trabajo tanto en instancias públicas como privadas, al inicio de la pandemia la mayor cantidad de internos que atendía eran personas de la tercera edad, mientras que en la actualidad, son jóvenes o adultos menores de 40 años.



"Sería muy pronto para sacar conclusiones, pero en las observaciones de los pacientes que he tenido hasta ahorita si he visto un cambio, en el sentido de que la mayoría son pacientes jóvenes, menores de 40 años, y esto se ve reflejado también en los comentarios de las estadísticas locales", aclaró.



"En cuanto a pacientes vacunados, excepción de un solo paciente que recibió una sola dosis, no he tenido ningún otro en mi consulta o en el hospital", afirmó.



El médico hizo una invitación a la ciudadanía a no alarmarse por los rumores que se han esparcido en las redes y seguir con el proceso de vacunación, una vez que les toque o tengan la oportunidad de hacerlo.