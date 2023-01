No denunció producción de “Infelices para siempre” cobro de piso: Gobernador

HERMOSILLO, Sonora.- La producción de la película Infelices para siempre, que se grabó en Sonora en julio de 2019, no interpuso ninguna denuncia ante el presunto cobro de piso que señaló el actor Adrián Uribe en una entrevista que se presentó como si hubiera sido un hecho reciente, aclaró el Gobernador.

Alfonso Durazo Montaño subrayó que, de haberse consumado esta situación, la rechaza rotundamente, pero es difícil agregar algo porque el evento ocurrió hace dos años, antes de iniciar su Gobierno.

Mi preocupación inicial es que se presentó como un hecho que recientemente hubiera sucedido, nada que ver ese evento con los tiempos de nuestro gobierno, son dos años anteriores, no hay denuncia, pregunté a la Fiscalía si había un antecedente simple y sencillamente para conocer el estatus ante la eventualidad de que hubiese una denuncia en curso y como no hubo denuncia no hubo investigación”, resaltó.