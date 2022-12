Navojoa: Dan “luz verde” para construcción de baños en escuela Álvaro Obregón

NAVOJOA, Sonora.- A un mes de que fue detenida por autoridades del INAH, ya se dio luz verde para continuar con la obra de lo que serán los baños para los estudiantes varones de la Escuela Primaria Álvaro Obregón de esta ciudad, informó Eréndida Ramos.

La directora del histórico plantel dijo que recibieron un oficio por parte de las autoridades del INAH y de acuerdo al ISIE la obra podría quedar terminada en enero del próximo año respetando la arquitectura del edificio de la escuela.

Iván García, representante de padres de familia, indicó que se presentó el prototipo del proyecto, cuya arquitectura es muy similar a la estructura original del plantel.

OBRA NO ALTERA LA ESTRUCTURA ORIGINAL DEL EDIFICIO

Además dijo que en el dictamen recibido se señala que el proyecto de construcción de baños para los alumnos no interviene propiamente dentro del inmueble, ya que dichas obras no generan afectación estructural en el edificio principal, al no alterar su forma original.

El INAH mandó un documento a la dirección de la escuela, el cual llegó firmado por el arquitecto Zenón Humberto Tiburcio, actual director de INAH Sonora, confirmando que se puede continuar con el desarrollo de la obra”, detalló.

La obra generó opiniones divididas pues se construye a un lado de la escuela que data de los años veinte del siglo pasado y aparece en el catálogo del INAH.