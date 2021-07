Navojoa: Víctor Roman tiene muchas ganas de salir adelante

NAVOJOA, SONORA.- Ni las altas temperaturas ni la distancia y tampoco las adversidades detienen a Víctor Román Ríos Moreno, quien a diario sale de su casa en la comunidad Mezquital de Buiyacusi, camina sin prótesis 100 metros para tomar el camión en el que viaja nueve kilómetros hasta el casco urbano de esta ciudad para vender verduras.

El hombre de 51 años no cuenta con sus extremidades inferiores; las perdió en un accidente cuando era un adolescente, recordó, pero sigue luchando para ganarse la vida.

“Sí hace calor pero ya estamos acostumbrados, no me desanimo”, expresó, “tengo que salir a vender y ganarme la vida”.

Parte de su motivación, dijo, es un grupo de niños a quienes entrena en el deporte del beisbol allá en su comunidad ubicada a unos nueve kilómetros.

Al salir de la casa me encomiendo a Dios y sé que tengo que regresar porque hay niños que me esperan; once niños que entreno en beisbol”, expresó.